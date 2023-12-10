В Израиле заявили, что Нетаньяху покинул заседание кабмина для разговора с Путиным

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Об этом пишет Haaretz.

По данным канцелярии Нетаньяху, Путин и премьер Израиля разговаривали на протяжении около 50 минут. Отмечается, что это был их первый разговор за последние два месяца, предыдущий состоялся 16 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. На данный момент в секторе Газа продолжаются бои.

Ранее Путин обсудил с президентом Египта ситуацию на Ближнем Востоке.