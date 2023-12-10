В МИД РФ заявили, что Москва не будет разрывать дипотношения с Берлином

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», что Москва не намерена разрывать дипломатические отношения с Берлином. Фрагмент эфира опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Мы дипотношения не разрываем, поэтому верительные грамоты сегодня президент [России Владимир Путин] у посла [Германии в РФ Александера Ламбсдорфа] примет, но правду мы им скажем», — сказал Лавров.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию и ее президента Владимира Путина в прекращении поставок газа. По его словам, цены на топливо выросли в 10 раз, а в Европе «недосчитались» 120 млрд куб. м. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил канцлера во лжи. В Минэнерго ранее заявляли, что продолжают поставки в Европу через Украину и другие страны, а также по «Турецкому потоку».

В октябре чешский премьер-министр Петр Фиала заявлял, что Чехия хочет иметь с Россией уровень дипломатических отношений, который бы соответствовал интересам Праги, и обсуждает вопрос о направлении посла в Москву.

Ранее в Германии указали на правоту Путина.