Джонсон может снова занять пост премьера Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может вновь занять этот пост. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что члены парламента от правящей партии тори, которые настроены против действующего премьера Риши Сунака, пытаются дестабилизировать его положения из-за несогласия с кадровой политикой.

«Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с удивительными планами, вынашиваемых членами парламента от партии тори», — пишет газета.

По мнению ряда тори только возвращение экс-премьера спасет их партию от поражения на выборах.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения за то, как правительство страны справилось с кризисом, вызванным коронавирусом. По его словам, власти занимались самоуспокоением и изначально недооценили риски, вызванные пандемией.

8 декабря представитель Джонсона заявил, что информация о причастности его шефа к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года не имеет под собой оснований.

Ранее Борис Джонсон забыл пароль от телефона и не смог показать переписку комиссии по COVID-19.