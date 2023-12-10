Песков оценил сопровождение Путина истребителями во время визита в ОАЭ

Сопровождение президента РФ Владимира Путина новейшими российскими истребителями Су-35С в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию позволило показать в деле отечественную военную технику. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — сказал Песков.

6 декабря Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с лидерами этих двух стран. Президентский самолет сопровождали четыре истребителя Су-35С, которые несут ракеты Р-73 и Р-77 класса «воздух-воздух».

В ОАЭ Путина встретили с размахом: во время проезда кортежа истребители F16 раскрашивали небо над Абу-Даби в цвета российского триколора, президента России встречал почетный караул с барабанщиками, его приезд сопровождался выстрелами из пушек.

Ранее в Китае заявили о «дипломатическом прорыве» РФ на Ближнем Востоке.