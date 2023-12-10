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Путин заявил о необходимости беречь военных в зоне СВО

Президент России Путин призвал беречь военных в зоне спецоперации

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил председателю парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге, что в зоне специальной военной операции нужно беречь российских военных. Видео со словами российского лидера опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Нам какие-то реляции не нужны. Нам нужно ребят беречь, но делать, делать, делать», — сказал Путин.

Он также поинтересовался у Жоги о настроении военных в зоне боевых действий. Председатель парламента ДНР ответил, что настроение у бойцов «очень хорошее».

8 декабря в Кремле состоялась церемония вручения медалей «Золотая звезда» российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом в рамках мероприятия Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах президента. С соответствующей просьбой к главе государства обратился непосредственно Артем Жога.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян назвал очень символичным, что просьба о выдвижении действующего главы РФ Владимира Путина на новый президентский срок была озвучена российскими героями.

Ранее Путин поставил участников СВО в один ряд с ветеранами Великой Отечественной войны.

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