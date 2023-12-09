Путин и ас-Сиси обсудили выборы президента Египта и эвакуацию россиян из Газы

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося 9 декабря телефонного разговора пожелал действующему главе Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси успехов на президентских выборах, которые пройдут в республике 10–12 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, политики обсудили сотрудничество между Россией и Египтом и выразили заинтересованность в его дальнейшем наращивании в различных областях.

Также Путин поблагодарил ас-Сиси за содействие в эвакуации граждан России и членов их семей и в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из российских регионов.

При этом официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми сообщил, что ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудил с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке и в секторе Газа в частности.

Главы РФ и Египта подчеркнули, что мировые лидеры должны приложить усилия для урегулирования палестинского вопроса на основе двухгосударственного решения, создания и признания независимого государства Палестина в соответствии с соответствующими резолюциями ООН.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.