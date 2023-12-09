Спикер парламента ДНР заявил, что нарушил все протоколы на встрече с Путиным

Председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога рассказал, как обратился к президенту РФ Владимиру Путину «в неуставной форме». Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил спикер регионального законодательного органа, это произошло во время его визита в Москву. Речь идет о присутствии парламентария на церемонии вручения государственных наград участникам специальной военной операции (ВСУ) на Украине, которая состоялась 8 декабря в Кремле.

«Я даже сам не знал, в каком формате будет проходить это мероприятие, что у меня будет возможность обратить на себя внимание Владимира Владимировича, потому что я нарушил все протоколы, обратился к верховному главнокомандующему как-то в неуставной форме, будем так выражаться», — пояснил Жога.

Он добавил, что в преддверии поездки в столицу обсуждал с боевыми товарищами проведение выборов президента в марте 2024 года. По словам законодателя, они решили не идти на голосование в случае отказа Путина баллотироваться на выборах.

Накануне в официальной резиденции президента РФ прошла церемония вручения медалей «Золотая Звезда» российским солдатам, которые проявили себя в ходе боевых действий на Украине. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Героя Отечества.

Путин лично вручил военнослужащим знаки отличия и выступил с речью. Тогда же глава государства заявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, при этом незадолго до этого Жога передал российскому лидеру соответствующую просьбу жителей ДНР.

Ранее в Кремле рассказали, говорил ли Путин о решении участвовать в выборах зарубежным коллегам.