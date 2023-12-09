Опрос показал, что более половины американцев недовольны политикой Байдена

Более половины американских избирателей заявили, что политика действующего президента США Джо Байдена негативно отразилась на уровне их жизни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

В исследовании, которое проводилось с 29 ноября по 4 декабря, приняли участие 1,5 тыс. человек. При этом погрешность опроса не превышает 2,5%, уточняется в публикации.

По данным издания, 53% респондентов посчитали политическую программу 46-го главы государства вредоносной. Как отмечается в материале, из всех опрошенных лишь 23% сообщили, что деятельность Байдена помогла им лично.

Решения бывшего американского лидера Дональда Трампа в период его нахождения у власти, в свою очередь, поддержали «около половины» участников исследования. Еще 37% респондентов заявили, что политика экс-хозяина Белого дома им только навредила.

Очередные выборы президента США запланированы на осень 2024 года. Согласно результатам социологического опроса, обнародованным телеканалом NBC News в конце ноября, в настоящее время Байден уступает Трампу по уровню поддержки со стороны молодых избирателей. Речь идет о гражданах в возрасте от 19 до 34 лет, из которых 46% готовы отдать свой голос за экс-главу государства.

Ранее Байден заявил, что не он один способен обойти Трампа на предстоящих президентских выборах.