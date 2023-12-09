Украину перестали считать особенной для Запада

Украина перестала быть особенной для Запада и находится в ужасном положении. Об этом заявил старший научный сотрудник исследовательского Института мировой экономики Петерсена Якоб Киркегор для газеты Financial Times.

«Украина перестала быть особенной. Ее больше не воспринимают как вопрос национальной безопасности, имеющий важнейшее значение для ЕС, НАТО и США. Если бы это оставалось так, то ее бы не использовали в политических играх. Это обесценивает украинские военные усилия. По-другому, мне кажется, это никак не назвать, и это ужасная для Украины ситуация», — заявил Киркегор.

Ученый считает, что Россия придерживается правильной и выигрышной стратегии — продолжать спецоперацию дольше, чем страны Запада могут себе позволить поддерживать Украину.

Киркегор отмечает, что для судьбы Украины следующая неделя может оказаться решающей, когда в Европе будут обсуждать выделение Украине четырехлетнего плана помощи в размере €50 млрд. При этом в конгрессе США до сих пор не смогли договориться о выделении военной помощи в размере $61 млрд.

До этого на Западе признали, что президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от конфликта на Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.