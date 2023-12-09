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Сотрудникам посольства РФ не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске

Дипломатам РФ в США не дали посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске

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Depositphotos

Сотрудникам российского посольства в США в очередной раз не позволили посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» на Аляске. Об этом сообщает Telegram-канал диппредставительства.

«Сотрудникам дипмиссии второй год подряд не удалось посетить расположенное неподалеку от Анкориджа военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» и почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 гг. Дипломатические ноты Посольства были проигнорированы американскими властями», — говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что сотрудники посольства вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в центре Анкориджа, а также на могилу краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище «Эвергрин Вашелли» в Сиэтле.

До этого посол Российской Федерации в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия рассчитывает, что новое правительство Аргентины будет ориентироваться на многосторонность в отстаивании национальных интересов.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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