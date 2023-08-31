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В Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности

Sky News Arabia: у посла Франции больше нет дипломатической неприкосновенности

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Посол Франции в Нигере больше не имеет дипломатической неприкосновенности. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По информации телеканала, местной полиции поручили принять меры, чтобы выслать из страны французского дипломата.

До этого сообщалось, что совершившие в Нигере переворот военные потребовали до 3 сентября вывести из страны все французские войска. Представитель «Национального совета по защите отечества» заявил, что 30-дневный срок, отведенный для вывода воинского контингента Франции из Нигера, истекает 3 сентября, и французским солдатам следует полностью покинуть страну до этой даты. По сведениям, полученным телеканалом, сторонники новой власти до конца недели собираются устроить бессрочную акцию протеста против пребывания французских войск в Нигере.

Также стало известно, что правящий в Нигере «Национальный совет по защите отечества» объявил об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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Переворот в Нигере
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