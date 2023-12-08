В Белом доме прокомментировали участие Путина в президентских выборах

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе общения с журналистами прокомментировал участие российского президента Владимира Путина в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это будет гонка что надо <...> Это все, что я скажу об этом», — поделился Кирби.

Путин заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в марте 2024 года в разговоре с военными после церемонии вручения медалей «Золотая звезда».

До этого он избирался на пост президента России четыре раза — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После внесения поправок в Конституцию РФ Путин получил право на выдвижение своей кандидатуры на новый срок в 2024 году.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что решение президента в выборах было «реакцией на обращение людей», а не «домашней заготовкой». По его словам, Путину задали вопрос и он на него ответил.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».