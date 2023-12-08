Российский посол описал ожидания Москвы от новых властей Аргентины

Посол Российской Федерации в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия рассчитывает, что новое правительство Аргентины будет ориентироваться на многосторонность в отстаивании национальных интересов. Об этом сообщает Perfil.

По его словам, позиция США ослабевает, а развивающиеся страны продолжают набирать оборот сил.

Посол подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на то, что новое правительство Аргентины будет ориентироваться на многосторонность в отстаивании национальных интересов, ведь страна располагает достаточными ресурсами и возможностями для выстраивания самостоятельного курса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский согласился приехать на инаугурацию нового лидера Аргентины Хавьера Милея.

Всеобщие выборы в Аргентине прошли в два тура, 22 октября и 19 ноября 2023 года. По итогам голосования в стране были избраны новый глава государства, вице-президент, губернаторы большинства провинций и члены Национального конгресса Аргентины.

Ранее президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине.