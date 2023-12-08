Лукашенко встретился с президентом ОАЭ

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В эти минуты проходит встреча Первого с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Встреча идет уже около получаса», — говорится также в сообщении, размещенном в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале «Пул первого».

Другим важным дипломатическим визитом Александра Лукашенко была поездка в Китай. В Пекине он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи белорусский лидер заявил, что историческое повышение уровня отношений между Минском и Пекином придало мощный импульс углублению традиционных направлений, а также старту новых векторов и механизмов их сотрудничества.

Председатель КНР Си Цзиньпин преподнес в подарок президенту Белоруссии Александру Лукашенко китайские яблоки, выращенные в провинции Хунань.

Ранее главы трех стран отказались фотографироваться с Лукашенко на конференции в Дубае.