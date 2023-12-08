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Евросоюз завершил подготовку нового пакета санкций в отношении РФ

Премьер Бельгии: ЕС включил в новый пакет санкций запрет на импорт алмазов из РФ

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Virginia Mayo/AP

Европейский союз (ЕС) завершил подготовку 12-го пакета антироссийских санкций, который также включает в себя запрет на импорт алмазов из РФ в страны «Большой семерки» (G7). Об этом в ходе встречи с приглашенными журналистами сообщил глава кабинета министров Бельгии Александр де Кроо, передает РИА Новости.

По его словам, в течение последних нескольких месяцев региональное содружество активно работало над составлением очередного пакета рестрикций в отношении Москвы. Более того, премьер-министр указал на готовность Бельгии выполнить свои обязательства как страны — председателя Совета ЕС и принять меры для обеспечения единства государств — членов организации по соответствующим вопросам.

«12-й пакет санкций подготовлен, он содержит очень важные элементы, такие как запрет российских алмазов на рынках стран G7», — подчеркнул Александр де Кроо, отвечая на вопросы журналистов на встрече в Брюсселе.

Действующей страной — председателем Совета ЕС является Испания. Мадрид получил полномочия в июле 2023 года, однако с января следующего года они перейдут к Брюсселю. Бельгия продолжит выполнять соответствующие функции до июня 2024 года, после чего эта обязанность будет возложена на Венгрию.

Ранее появилась информация о намерении Европейского союза ввести новые ограничения против поставщиков российского газа.

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