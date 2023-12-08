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В Молдавии допустили перенос переговоров о вступлении Кишинева и Киева в ЕС

Премьер Молдавии допустил перенос переговоров о вступлении Кишинева и Киева в ЕС

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан допустил, что Европейский союз (ЕС) может перенести сроки принятия решений о начале переговоров с Кишиневом и Киевом о вступлении в политическое объединение. Об этом пишет портал NewsMaker со ссылкой на телеканал Jurnal TV.

Он подчеркнул, что Молдавия в любом случае должна продолжать работать над внедрением реформ и изменением законодательства.

«Мы строим Европу у себя дома. Если это [начало переговоров о вступлении] не произойдет в декабре, то произойдет в марте. Если не в марте, то произойдет в любом случае. Но мы должны продолжать внедрять необходимые реформы для наших граждан, должны продолжать строить Европу дома. Мы уже сделали выбор», — заявил Речан.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее в Молдавии прокомментировали идею объединиться с Румынией.

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