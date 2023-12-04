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В Молдавии прокомментировали идею объединиться с Румынией

Молдавская партия «Возрождение» раскритиковала идею объединения с Румынией

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Михай Карауш/РИА Новости

Лидер оппозиционной партии «Возрождение» в Молдавии Наталья Параска оценила идею властей об объединении с Румынией. Своим критическим мнением она поделилась в своем Telegram-канале.

«Да, идея присоединения нашей страны к Румынии не нова. Но Республика Молдова — не Румыния. Мы — суверенная страна. Пора это зарубить на носу и начать уважать нашу государственность», — написала она.

По ее словам, жители Молдавии поняли, что идея европейской интеграции страны это «ширма, иллюзия и красивая обертка».

Также она раскритиковала возможное вступление страны в Евросоюз.

До этого министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что Бухарест на саммите Европейского союза в декабре поддержит решение начать переговоры о вступлении Киева и Кишинева в политическое объединение. По ее словам, такое развитие событий обеспечит мир, стабильность и процветание в долгосрочной перспективе.

Ранее правительство Молдавии утвердило проект бюджета на 2024 год.

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