Памфилова оценила подготовку к предстоящим выборам президента РФ

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что специалисты хорошо подготовились к предстоящим выборам президента. Ее слова приводит РИА Новости.

В пятницу, 8 декабря, члены ЦИК проводят первое заседание после публичного объявления даты проведения голосования. За день до этого верхняя палата Федерального собрания РФ приняла решение, согласно которому очередные выборы главы государства состоятся 17 марта 2024 года.

«Мы хорошо подготовились, у нас очень много новых технических средств, которые мы теперь применяем, новации разного рода», — подчеркнула Памфилова во время совещания.

Накануне глава ЦИК РФ заявила, что решение о проведении президентских выборов в новых регионах страны должно быть принято до 12 декабря. Как сказала руководитель избирательной комиссии, перед этим необходимо организовать консультации с профильными ведомствами о возможности организации голосования для местных жителей.

Тогда же Памфилова оценила важность предстоящих выборов российского лидера. Она отметила, что достойно проведенное голосование станет гарантом укрепления и развития РФ в будущем.

Ранее в партии «Справедливая Россия — За правду» рассказали о желании выдвинуть в качестве своего кандидата на выборах действующего президента страны Владимира Путина.