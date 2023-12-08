Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Орбан вновь выступил против решений по Украине на саммите ЕС

Орбан призвал не принимать решений по Украине на саммите ЕС в декабре

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с испанским коллегой Педро Санчесом, в ходе которого еще раз заявил, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) должны воздержаться от рассмотрения вопроса о членстве Украины в политическом объединении. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По словам Обрана, в ходе «откровенного телефонного разговора» он сделал «ясный посыл».

«Мой посыл был ясен: нам следует воздержаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС во время декабрьского саммита ЕС, поскольку в этом вопросе нет единства среди государств-членов», — написал Орбан.

Ранее издание Politico со ссылкой на письмо Орбана, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщило, что, по словам премьер-министра Венгрии, никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран — участниц в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине».

Ранее в ЕП задумались об упразднении права вето в вопросе расширения ЕС из-за Орбана.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами