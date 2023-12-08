Орбан вновь выступил против решений по Украине на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с испанским коллегой Педро Санчесом, в ходе которого еще раз заявил, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) должны воздержаться от рассмотрения вопроса о членстве Украины в политическом объединении. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По словам Обрана, в ходе «откровенного телефонного разговора» он сделал «ясный посыл».

«Мой посыл был ясен: нам следует воздержаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС во время декабрьского саммита ЕС, поскольку в этом вопросе нет единства среди государств-членов», — написал Орбан.

Ранее издание Politico со ссылкой на письмо Орбана, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщило, что, по словам премьер-министра Венгрии, никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран — участниц в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине».

Ранее в ЕП задумались об упразднении права вето в вопросе расширения ЕС из-за Орбана.