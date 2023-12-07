В ЕП задумались об упразднении права вето в вопросе расширения ЕС из-за Орбана

Заместитель председателя «Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов» в Европейском парламенте Педро Маркес заявил, что нельзя позволить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «шантажировать» других членов Евросоюза в вопросе о присоединении Украины к политическому объединению. Об этом пишет The Guardian.

Маркес предположил, что ЕС должен отказаться от правила, согласно которому решение о расширении должно приниматься единогласно.

«Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы демократическая страна. Думаю, мы не предполагали, что демократия может быть коррумпирована изнутри», — сказал Маркес.

Он подчеркнул, что страны Евросоюза «не могут и дальше позволять шантажировать себя со стороны какого-то авторитарного лидера».

Ранее издание Politico со ссылкой на письмо Орбана, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщило, что, по словам премьер-министра Венгрии, никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран — участниц в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине».

Ранее правящая партия Венгрии внесла резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС.