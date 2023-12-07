Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕП задумались об упразднении права вето в вопросе расширения ЕС из-за Орбана

В ЕП предложили упразднить право вето в вопросе расширения ЕС из-за Орбана

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Заместитель председателя «Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов» в Европейском парламенте Педро Маркес заявил, что нельзя позволить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «шантажировать» других членов Евросоюза в вопросе о присоединении Украины к политическому объединению. Об этом пишет The Guardian.

Маркес предположил, что ЕС должен отказаться от правила, согласно которому решение о расширении должно приниматься единогласно.

«Когда вы вступаете в ЕС, это означает, что вы демократическая страна. Думаю, мы не предполагали, что демократия может быть коррумпирована изнутри», — сказал Маркес.

Он подчеркнул, что страны Евросоюза «не могут и дальше позволять шантажировать себя со стороны какого-то авторитарного лидера».

Ранее издание Politico со ссылкой на письмо Орбана, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщило, что, по словам премьер-министра Венгрии, никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран — участниц в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине».

Ранее правящая партия Венгрии внесла резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами