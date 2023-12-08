В Китае заявили о «дипломатическом прорыве» РФ на Ближнем Востоке

Переговоры президента РФ Владимира Путина с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом ударили по влиянию американских властей на Ближнем Востоке. Об этом в ходе интервью для портала Kankan Xinwen заявил китайский политолог Чжао Лун.

Он отметил, что подобные контакты позволят Москве укрепить свои позиции как авторитетного участника геополитических процессов в регионе. Более того, российское руководство может в целом повлиять на стратегический расклад на Ближнем Востоке и сократить влияние США.

Как сказал эксперт, визиты президента РФ в Саудовскую Аравию и ОАЭ имеют определенный политический подтекст. В частности, они демонстрируют ограниченность западных санкций в отношении Москвы, так как упомянутые страны традиционно сотрудничают с Вашингтоном.

Более того, политолог обратил внимание на сходство позиций российского правительства и Эр-Рияда по вопросу сокращения добычи нефти. Такие решения принимаются ради повышения цен на топливо на глобальном рынке, что должно благотворно повлиять на экономическую устойчивость РФ.

«Пока американская помощь Украине иссякает, Россия совершает дипломатический прорыв», — резюмировал эксперт.

6 декабря российский лидер Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию, где его встретили с особыми почестями. Глава государства провел переговоры с руководителями данных стран, что на Западе посчитали «тревожным сигналом».

Ранее президент РФ провел переговоры с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом аль Саидом.