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В ЕС приветствовали шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном

В Еврокомиссии приветствуют шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном

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Denis Balibouse/Reuters

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели поприветствовал договоренности Баку и Еревана предпринять шаги по укреплению взаимного доверия и добиться подписания мирного договора между странами. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я приветствую соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое способствует миру и стабильности в регионе», — написал Вархели.

Он также подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) продолжит оказывать поддержку обеим странам.

Накануне Баку и Ереван договорились предпринять шаги по укреплению взаимного доверия и добиться подписания мирного договора между странами. Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион», — приводит агентство совместное заявление Баку и Еревана.

Ранее Ереван поддержал идею о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

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