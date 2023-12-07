Ереван поддержал идею о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне

Руководитель министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках встречи со старшим советником госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луисом Боно заявил, что Ереван положительно относится к предложению американской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте армянского внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что в рамках встречи Мирзоян и Боне обсудили события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подходы сторон к проекту мирного договора.

В ведомстве отметили, что Ереван положительно отреагировал на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

До этого стало известно, что Азербайджан и Армения договорились предпринять шаги по укреплению взаимного доверия. Подобная договоренность была достигнута на переговорах армянской и азербайджанской сторон.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.