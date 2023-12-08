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Президент Литвы намерен баллотироваться на второй срок

LRT: президент Литвы Науседа намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа намерен баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах в стране, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает телеканал LRT со ссылкой на главу государства.

«Я настроен продолжать и полон решимости продолжить начатую работу. Я буду участвовать в выборах президента Литовской Республики в мае 2024 года», — заявил Науседа.

В этом году новости о членстве президента Гитанаса Науседы в Коммунистической партии СССР «уронили» его рейтинг. Так, в апреле деятельность президента положительно оценивали 54,5% опрошенных, тогда как в марте глава страны набирал 63,9%.

5 апреля литовский журналист Довидас Панцеровас уличил президента Литвы Гитанаса Науседу в попытке скрыть от общественности факт своего вступления в КПСС. Позже Науседа сообщил, что был «плохим членом» Коммунистической партии.

До этого президент Литвы рассказал, как президентство изменило его жизнь.

Ранее сообщалось , что большую часть дефицита бюджета Литвы составят расходы на Украину.

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