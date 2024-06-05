Путин заявил о выполнении Ираном всех обязательств по ядерной сделке

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что Иран выполнял все обязательства по ядерной сделке и назвал необоснованными претензии к нему. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что к Ирану невозможно предъявить никаких претензий, так как он выполнял все взятые на себя обязательства. США сами в одностороннем порядке вышли из соглашения, при этом европейские страны продолжали требовать от Тегерана выполнения всех обязательств. Президент России назвал такую ситуацию «бредом» и спросил, «с какого хрена» соглашение должны соблюдать именно иранцы.

Глава государства отметил, что если ключевой игрок вышел из соглашения по ядерной сделки, то почему на Иране должна лежать нагрузка по его соблюдению.

Путин также сказал, что Москва уговаривала Тегеран не делать резких шагов и не выходить из соглашения по ядерной сделке, чтобы не обострять отношения со странами Европы.

До этого Путин заявил, что Россия может дать асимметричный ответ на поставки дальнобойного оружия Украине.

Ранее Путин назвал одну из самых серьезных угроз в XXI веке.