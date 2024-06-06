Россия запросила на 14 июня заседание СБ ООН в связи с разрешением Украине бить по РФ

Россия в связи с тем, что Запад разрешил Украине наносить удары по территории РФ, потребовала провести 14 июня заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщается в Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации при ООН.

Постпредство отметило, что страны Запада дали властям Украины «зеленый свет» для нанесения ударов поставляемым ими оружием по территории России. В связи с этим Москва запросила созыва 14 июня заседания Совбеза ООН.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), что Россия может дать асимметричный ответ на поставки западными странами дальнобойного оружия Украине.

2 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден осознает все последствия своего решения позволить Вооруженным силам Украины наносить удар американским оружием по российской территории.

Ранее в Британии заявили, что ВСУ после снятия запрета смогут атаковать российские аэродромы.