Путин рассказал, как «Газпром» относится к отказу Европы от газа из РФ

Компания «Газпром» переживет отказ европейских стран от закупок российского газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств, которая проходит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает ТАСС.

По его словам, если в Европе готовы покупать газ по цене в три раза дороже у США, то «Газпром» это переживет. Путин также отметил отсутствие логики в том, что через Украину и Турцию европейские страны могут получать газ, а по Балтийскому морю его «нельзя получать».

«Что же это за бред такой? Нет никакой формальной логики, я даже не понимаю. Сказали бы: вообще Европа не должна получать газ. Мы переживем, «Газпром» переживет», — сказал Путин.

Также президент России заявил, что Российская Федерация несколько раз фиксировала попытки Украины ударить по газовым маршрутам по дну Черного моря. Речь идет о газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток». По словам главы российского государства, РФ приходится охранять два этих газовых маршрута по дну Черного моря, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести по ним удар и разрушить их, во всяком случае российские корабли, которые их охраняют, подвергаются постоянным атакам.

Ранее Путин назвал подрыв «Северных потоков» совершенным на государственном уровне терактом.