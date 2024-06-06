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Чемпионский «Зенит» хуже «Спартака» Романцева, заявил эксперт

Тренер Непомнящий призвал не сравнивать «Зенит» Семака и «Спартак» Романцева

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Александр Вильф/РИА Новости

Тренер Валерий Непомнящий призвал не сравнивать петербургский «Зенит», который в сезоне-2023/24 в шестой раз подряд стал чемпионом России, и московский «Спартак» под руководством Олега Романцева, который восемь раз побеждал в первенстве России и один раз — в чемпионате СССР. Слова Непомнящего приводит Legalbet.

«В «Спартаке» была практически вся сборная СССР, а в «Зените» сегодня в основном одни легионеры диктуют моду. Многие из того состава красно-белых разъехались по европейским чемпионатам и выступали там достаточно успешно. Мне кажется, что спартаковцы Романцева были более мастеровитыми, нежели игроки сегодняшнего «Зенита», — сказал Непомнящий.

Специалист признал, что Сергей Семак является «очень хорошим тренером», однако заявил, что сравнивать «Зенит» Семака со «Спартаком» Романцева «просто невозможно».

Помимо победы в Российской премьер-лиге (РПЛ), в сезоне-2023/24 сине-бело-голубые завоевали Кубок страны, а также победили в Суперкубке.

Кроме того, «Зенит» сравнялся со «Спартаком» по количеству побед в чемпионате России — теперь у обоих клубов по 10 титулов.

Ранее стало известно, что худший игрок чемпионата России может перейти в клуб из Лиги чемпионов.

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Футбол. Чемпионат России
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