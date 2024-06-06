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В США сообщили о новом пакете военной помощи для Украины

Reuters: США направит Украине $225 млн в качестве военной помощи

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Tobias SCHWARZ/Reuters

США намерены на этой неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 225 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«США, как ожидается, объявят о новом пакете вооружений для Украины в размере 225 миллионов долларов на этой неделе», — следует из сообщения.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшие недели Соединенные Штаты объявят о поставках Украине новых крупных партий вооружений.

3 июня сообщалось, что верхняя палата парламента Швейцарии отклонила новый пакет помощи Украине на пять миллиардов швейцарских франков (почти $6 млрд).

В конце мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на западных союзников. Он посетовал на их солидарность «только на словах» и попросил ускориться с передачей комплексов Patriot.

Ранее Кулеба признался, что «бьется головой о стену» ради средств ПВО.

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