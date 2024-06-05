Американец Порье раскрыл все серьезные травмы, полученные в бою с Махачевым

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье на своей странице в социальной сети X рассказал, какие травмы получил по ходу поединка с чемпионом промоушена в легком весе, россиянином Исламом Махачевым.

«Нос сильно сломан, ребро сломано. Передняя крестообразная связка колена частично порвана», — написал американский боец.

В ночь на 2 июня Махачев одолел Порье на турнире UFC 302, который прошел в Нью-Джерси. Бой завершился досрочной победой 32-летнего российского бойца техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за которого американский боец был вынужден сдаться. По итогам поединка Махачев защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории. Этот поединок стал третьей защитой титула для россиянина.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье потерпел девятое поражение за всю карьеру в ММА, на его счету также 30 побед в поединках.

Ранее тренер Махачева заявил, что хочет увидеть бой своего подопечного с Конором Макгрегором.