В Москве из окна выпала судья, занимавшаяся делом художника Павленского

В Москве произошел трагический случай с судьей, которая занималась делом художника Павленского. По информации Telegram-канала Baza, она выпала из окна.

Тело Наталии Лариной нашли в 8 утра около дома на 1-ой улице Машиностроения. Как сообщается, 50-летняя женщина не выжила. Подробности трагедии на текущий момент неизвестны.

Около полугода назад Ларина вышла на пенсию. До этого она занимала пост судьи Таганского суда.

Также Ларина выносила решения по мере пресечения художнику Петру Павленскому. Она также вела громкое дело чиновника Минтранса Владимира Макарова, обвинявшегося в изнасиловании своей дочери.

До этого бежавший из Польши экс-судья объяснил, почему Интерпол не выдал ордер на его арест.

4 июня пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак сообщила, что Интерпол отказался выдать ордер на арест судьи Шмидта из-за того, что «он не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями».

Ранее суд над лидерами тувинской экстремистской организации «Кара шериг» («Черная армия») был перенесен в Москву.