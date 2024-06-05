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Путин предупредил об ответе на поставки Западом дальнобойного оружия Украине

Путин: ответ на поставки дальнобойного оружия Украине может быть асимметричным

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Александр Демьянчук/ТАСС

Россия может дать асимметричный ответ на поставки дальнобойного оружия Украине. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает РИА Новости.

По его словам, власти РФ думают о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по территории России и создания проблем для нее, то Москва имеет право поставлять российское оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении Российской Федерации.

Путин также обратил внимание, что поставки западными странами оружия Украине является прямым участием в конфликте. Вместе с тем он отметил, что предоставление Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден осознает все последствия своего решения позволить Вооруженным силам Украины наносить удар американским оружием по российской территории.

Ранее эксперт назвал возможные меры РФ в ответ на решение Байдена.

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