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В США заявили, что удары по РФ американским оружием уже наносятся

AP: удары по России американским оружием уже наносятся

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Aaron Favila/AP

В последние дни американское вооружение было задействовано для проведения атак на территорию России. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на американского сенатора и западного чиновника, хорошо осведомленных по данному вопросу.

При этом конкретные детали о целях атак и используемом оружии не были предоставлены.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Байден одобрил применение американского вооружения для ударов вглубь России.

По словам главы американской дипломатии, речь идет исключительно об атаках на районы РФ недалеко от Харькова. Однако он не исключил возможности увеличения дальности ударов американским оружием по территории России.

Также правительство Германии заявило в тот же день, что немецкое вооружение может применяться «для защиты от атак» РФ в Харьковской области. Однако среди западных стран сейчас нет единства относительно ограничений на применение своего вооружения на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил 28 мая, что выбор целей и задач для современных ударных систем осуществляется удаленно или автоматически, «без участия украинских военнослужащих». Это делают те, кто производят и поставляют ударные системы на Украину, подчеркнул он.

Путин предупредил, что страны НАТО должны понимать, с какими последствиями они могут столкнуться.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев добавил, что все поставленные на Украину системы дальнего поражения уже «напрямую управляются военнослужащими стран НАТО» и такие действия могут послужить поводом для ответных ударов.

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