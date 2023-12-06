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Большую часть дефицита бюджета Литвы составят расходы на Украину

Минфин Литвы: 2,5 из 3% дефицита бюджета на 2024 год составят расходы на Киев

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Ints Kalnins/Reuters

Литовское министерство финансов сообщало, что сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в котором запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, из которых 2,5% приходится на помощь Украине, говорится в сообщении на сайте министерства финансов.

«В проекте бюджета на 2024 год предусмотрено почти €17 миллиардов доходов (по сравнению с планом 2023 года доходы растут на 9,2% или на €1,4 миллиарда), а расходов — €20,6 миллиарда (они растут на 10,6% по сравнению с 2023 годом или на €2 миллиарда)», — следует из сообщения.

Кроме этого, стало известно, что задолженность госсектора в следующем году составит 3% ВВП, «из которых 2,5% — это вычет на временные меры (помощь Украине)», а госдолг составит 39,9% ВВП.

В министерстве уточнили, что правительство Литвы с момента как нынешнее правительство пришло к власти с каждым годом увеличивает расходы на оборону, а в следующем году «они будут в два раза выше, превысят €2 миллиарда и составят 2,75% от ВВП».

5 декабря президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что назначение на этот пост изменило его жизнь, в том числе из-за появления постоянной охраны.

Ранее президент Литвы призвал главу МИД успокоиться из-за слов о «российской угрозе».

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