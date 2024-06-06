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Путин высказался об отказе Зеленского участвовать в выборах на Украине

Путин: решение Зеленского не принимать участие в выборах вызывает вопросы

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Brendan Smialowski/Reuters

Решение главы украинского государства Владимира Зеленского не принимать участие в выборах на Украине вызывает вопросы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщает РИА Новости.

«Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить — значит, вопросы», — сказал российский лидер.

В связи с этим он обратил внимание на 103 статью конституции Украины, в которой говорится, что президент избирается только на пять лет.

30 мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук совершает преступление, замалчивая нелегитимность Зеленского.

24 мая Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее автор конституции Украины назвал нелегитимность Зеленского «специально созданной».

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