В США сделали первый шаг к импичменту Байдена

Республиканцы в палате представителей США сделали первый шаг к импичменту президента США Джо Байдена, республиканцы призывают определить, «существуют ли достаточные основания» для импичмента 81-летнему президенту США. Об этом передает агентство Bloomberg.

«Республиканцы палаты представителей в четверг предприняли шаг к официальному разрешению расследования по импичменту президенту Джо Байдену, связанному с деловыми операциями его семьи», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что резолюция, автором которой является член Юридического комитета Келли Армстронг из республиканской партии, призывает комиссию по надзору определить, «существуют ли достаточные основания» для импичмента 81-летнему Байдену.

Как сообщает агентство, голосование ожидается на следующей неделе. Оно потребует от всех законодателей палаты представителей официально заявить о своей поддержке или противодействии расследованию импичмента президенту США.

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