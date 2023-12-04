В США увидели угрозу миру в случае переизбрания Байдена

Мир «будет в огне» в случае переизбрания на новый срок действующего президента США Джо Байдена. Об этом заявил в эфире телеканала CNN сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм в ответ на критику в адрес экс-президента США Дональда Трампа со стороны бывшего члена палаты представителей США Лиз Чейни.

Чейни ранее раскритиковала Трампа, заявив, что, спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон был «абсолютным» пособником Трампа в ходе штурма Капитолия в январе 2021 года.

«Я думаю, что ненависть Лиз к Трампу реальна… Я понимаю, почему людям порой не нравится то, что он делает и говорит, но с точки зрения действий и результатов он был намного лучше Байдена. … И если у нас будет еще четыре года этого (президентства Байдена – прим. ред.), Лиз Чейни, тогда мы не узнаем Америку, и мир действительно будет в огне».

До этого Майк Джонсон выразил надежду, что продвинется вперед с официальным голосованием по делу об импичменте президенту США Джо Байдену.

Ранее Грэм раскритиковал шефа Пентагона Ллойда Остина за слова о поражении Израиля.