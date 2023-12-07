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На Западе назвали тревожным сигналом поездку Путина на Ближний Восток

UnHerd: визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию вызвали тревогу на Западе

Поездка президента РФ Владимира Путина на Ближний Восток стала тревожным сигналом для западных стран. Об этом пишет британское издание UnHerd.

Как отметили авторы публикации, ближневосточные страны все больше заинтересованы в сотрудничестве с новыми государствами. При этом, по мнению обозревателей, США и их союзники не способны предотвратить подобное развитие событий.

В материале указано, что российские власти договорились с Саудовской Аравией о дедолларизации глобальной торговли. Также авторы статьи подчеркнули, что недавно Эр-Рияд продлил срок действия решения о сокращении добычи нефти и таким образом помог Москве.

«Администрацию [президента США Джо] Байдена это, мягко говоря, разочаровало», — уточняется в публикации.

Обозреватели пришли к выводу, что визиты российского лидера в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию продемонстрировали готовность стран региона к сотрудничеству с другими союзниками помимо Запада. Вашингтон, в свою очередь, лишился возможности исправить ситуацию в свою пользу, резюмировали авторы материала.

30 ноября новостное агентство SPA сообщило, что Эр-Рияд намерен продлить дополнительные добровольные сокращения нефти на один миллион баррелей в сутки. Решение вступило в силу в июле 2023 года, и теперь правительство Саудовской Аравии продлило его действие до конца первого квартала следующего года.

Ранее президента РФ Владимира Путина с особыми почестями встретили в столице ОАЭ.

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