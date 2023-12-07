ЕС призвал Китай воздерживаться от применения силы против Тайваня

Европейский союз (ЕС) призывает Пекин воздерживаться от применения силы в отношении Тайваня, соответствующее заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Евросоюз твердо поддерживает политику «одного Китая», призывает Китай воздерживаться от использования силы в отношении Тайваня», — заявила глава Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что власти Китая надеются, что саммит с Евросоюзом в Пекине позволит создать условия для будущих отношений и укрепить прагматическое сотрудничество.

До этого глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не признает Тайвань независимым государством, но выступает за то, чтобы продолжать поддерживать связи с ним.

Боррель подчеркнул, что в истории с Тайванем не должно быть места запугиванию, принуждению и провокациям как со стороны Тайваня, так и Пекина, не должно быть применения сил.

При этом он отметил, что Европейский союз выступает за двусторонние связи с Тайванем, которые не подразумевают какого-либо политического признания независимости, и призывает к урегулированию напряженности посредством дипломатии.

Ранее экс-генсек НАТО назвал цену конфликта на Тайване.