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Экс-генсек НАТО назвал цену конфликта на Тайване

Экс-генсек НАТО: цена военного конфликта на Тайване превысит $2 трлн

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Цена военного конфликта на Тайване для мировой экономики может превысить $2 трлн. Об этом в статье для британского издания Financial Times (FT) рассказал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Тайвань производит более 60% мировых полупроводников и около 90% самых современных. Если бы Пекин контролировал это производство, он бы задавил мировую экономику, поставив европейские правительства и фирмы в положение слабости», — говорится в публикации.

Бывший генсек НАТО уточнил, что через Южно-Китайское море проходит более 60% мировой морской торговли и военный конфликт в этом регионе станет катастрофическим для мировой экономики.

По мнению Расмуссена, лидеры ЕС «должны четко и в один голос заявить, что любая попытка Китая изменить статус-кво на Тайване силой будет иметь огромную цену». В качестве примера для подражания он привел США, которые усиливают военную поддержку Тайваня с одновременными заявлениями руководства страны о готовности защищать остров в случае нападения.

Тайвань отделился от Китая в 1949 году. При этом, согласно действующей конституции Китая, он является частью КНР.

3 декабря американский генерал Браун обеспокоился возможным конфликтом между Китаем и Тайванем.

30 ноября президент Тайваня объяснила, почему Китай не вторгнется на остров в ближайшее время.

9 ноября сообщалось, что Китай не исключает применение силы против Тайваня.

Ранее Bloomberg назвал «победой» Байдена запрет на поставки машин для производства чипов в Китай.

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