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Путин заявил о готовности России кооперироваться с Китаем во всех областях

Путин: Россия готова кооперироваться с Китаем во всех областях

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия готова скооперироваться с Китаем во всех сферах, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном Форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова передает ТАСС.

«Значит первое, что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что сотрудничество двух стран может распространяться и на обмен военными разработками.

«Это касается, кстати говоря, и военных технологий», — сказал Путин.

В ходе выступления на форуме президент заявил, что отечественный бизнес должен быть открытым и конкурентным, отметив, что Россия ни от кого не закрывается и никого не выгоняет.

7 декабря Владимир Путин открыл Инвестиционный форум ВТБ «Россия Зовет!». Мероприятие проходит в Москве в Центре международной торговли. Его основной темой стала «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Впервые с начала пандемии коронавируса форум проходит в очном формате.

Ранее в Китае рассказали, как Путин принимает решения по Украине.

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