Путин рассказал о желании зарубежных компаний работать в России вопреки давлению

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия Зовет!» в Москве заявил, что отечественный бизнес должен быть открытым и конкурентным, отметив, что Россия ни от кого не закрывается и никого не выгоняет.

Кроме того, президент сказал, что иностранный бизнес хочет работать на российском рынке, несмотря на давление со стороны западных чиновников. По его словам, иностранные организации продолжают работать на территории России под другими названиями.

Президент рассказал, что с марта 2022 года по ноябрь 2023-го число работающих в РФ зарубежных организаций увеличилось практически на 1,6 тысячи.

«Они что, думали, что все рухнет что ли? У них все перехватили и пошли вперед», — добавил российский лидер.

Перед этим Путин заявил, что уже в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана, произойдет настоящая революция.

Форум ВТБ «Россия Зовет!» проходит в Москве в Центре международной торговли. Его основной темой стала «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Впервые с начала пандемии коронавируса форум проходит в очном формате. В мероприятии принимают участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии. «Газета.Ru» ведет трансляцию.

Ранее Путин заявил о вступлении мира в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний.