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США попросили Израиль не отвечать на обстрелы хуситов

WSJ: США попросили Израиль воздержаться от ответов на удары со стороны хуситов

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Jacquelyn Martin/AP

США попросили Израиль не отвечать на обстрелы со стороны хуситов, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта в ближневосточном регионе, Вашингтон планирует самостоятельно отвечать на обстрелы группировки. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственных чиновников.

«США сказали Израилю позволить американским военным ответить хуситам, вместо того чтобы рисковать ответом Израиля, который может расширить конфликт, заявили американские и другие правительственные чиновники», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что группировка хуситов контролирует северный Йемен. США и Израиль в последнее время сбили большую часть воздушных целей, выпущенных хуситами.

До этого в палестинской группировке ХАМАС заявили, что они нанесли ракетный удар по командному пункту Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на окраине города Газа.

7 декабря в ЦАХАЛ сообщили, что боевики ХАМАС обстреляли город Беэр-Шева на юге Израиля. В ведомстве отметили, что ракеты были выпущены из лагеря для эвакуированных мирных жителей Газы в Рафахе.

Ранее экс-премьер Израиля раскритиковал увеличение поставок топлива в сектор Газа.

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