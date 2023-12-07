В ЦИК заявили, что выборы президента России в 2024 году важны как никогда

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что предстоящие выборы президента Российской Федерации важны как никогда. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. При этом дистанционное электронное голосование на выборах будет проходить только в тех регионах страны, где оно проходило ранее, во избежание каких-либо рисков.

По мнению Памфиловой, от этих выборов будет зависеть судьба российского государства. Они впервые в истории новой России будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда международные политики сбросили все маски, «рухнули останки дряхлых демократических декораций», добавила глава ЦИК.

22 ноября Центральная избирательная комиссии (ЦИК) РФ приняла постановления, утверждающие список документов, которые должны будут предоставить в ЦИК кандидаты на пост президента России.

Действующий глава РФ Владимир Путин пока не объявлял, какое решение принял относительно предстоящих президентских выборов, примет он в них участие или нет.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.