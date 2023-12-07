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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили палестино-израильский конфликт

Путин и саудовский кронпринц обсудили конфликт между Израилем и Палестиной

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Алексей Никольский/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин и наследный принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время личной беседы обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, после переговоров с участием делегаций, Путин и саудовский кронпринц вдвоем пообедали. На обеде присутствовали лишь переводчики. Песков подчеркнул, что он не может сказать точно, о чем именно говорили лидеры двух государств. Однако, отметил пресс-секретарь, конечно же обсуждался израильско-палестинский конфликт и другие важные международные вопросы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд в ходе переговоров обсудили сотрудничество в ОПЕК+.

До этого кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд заявил, что прибывший с визитом в страну президент России Владимир Путин является «особенным гостем» королевства.

Ранее ОДКБ одобрила новую структуру Объединенного командования миротворческих сил.

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