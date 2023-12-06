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Путин определил отношения РФ и Саудовской Аравии как стабильные и очень хорошие

Путин заявил, что ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом заявил, что ничего не может помешать развитию дружеских отношений двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер поблагодарил кронпринца за приглашение. Президент отметил, что высокого гостя ждали в Москве, но обстоятельства «внесли коррективы» в эти планы.

«Но <…> ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание, что решил воспользоваться приглашением и посетить Саудовскую Аравию во время планового визита в регион.
Путин приехал пообщаться и с наследным принцем, и со всеми друзьями, с которыми в течение последних семи лет Россия активно «развивает взаимодействие».

6 декабря Путин снова пригласил саудовского наследного принца посетить Россию. На что он ответил, что приедет в Москву «несомненно».

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз назначил вместо себя главой правительства наследного принца.

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