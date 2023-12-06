Президент России Владимир Путин начал переговоры с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что встреча проходит в расширенном формате, с участием делегаций из обеих стран.

Целью визита Путина в Кремле назвали обсуждение энергетического сотрудничества двух стран.

«Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+», — сообщил Ушаков.

По словам Ушакова, сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в энергетической отрасли является гарантией сохранения «стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке».

До этого глава России провел рабочий завтрак с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.