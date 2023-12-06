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США обвинили в истреблении целого поколения украинских мужчин

Журналист Карлсон: США виновны в истреблении целого поколения украинских мужчин

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Scott Morgan/Reuters

Журналист Такер Карлсон обвинил власти США в уничтожении целого поколения украинцев ради собственных своих целей. Об этом он заявил в эфире своей программы в соцсети X (ранее Twitter).

По его мнению, американские власти помешали Украине заключить мир с Россией и заставили ВСУ вести войну, в которой они «в буквальном смысле неспособны победить».

«<…> мы содействуем истреблению целого поколения украинских мужчин, которое уже не заменить», — сказал Карлсон.

Конгрессмен США Томас Мэсси, отвечая на вопросы Карлсона отметил, что за транши Украине может проголосовать только «экономически неграмотный и морально ущербный» человек.

В конце ноября Карлсон заявил, что США скрывают правду об НЛО. По словам журналиста, у властей США есть вещественные доказательства существования НЛО и тела летавших на них существ, но они скрывают их от общественности уже 80 лет.

Ранее Такер Карлсон захотел провести интервью с Путиным.

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