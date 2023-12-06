В Бразилии не видят риска вооруженного конфликта между Гайаной и Венесуэлой

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра не видит риска вооруженного конфликта между Гайаной и Венесуэлой, несмотря на растущую напряженность между странами из-за спорного региона Эссекибо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства страны.

«Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил в среду, что не видит риска вооруженного конфликта между соседями Гайаной и Венесуэлой», — говорится в сообщении агентства.

Народ Венесуэлы 4 декабря проголосовал на референдуме о включении в состав страны Эссекибо — территории, занимающей две трети площади соседней Гайаны. Власти Венесуэлы заявили, что участвовали больше 50% избирателей страны. Из проголосовавших более 90% поддержали присоединение. В то же время СМИ отмечают, что реальная явка была низкой.

Власти Гайаны отказываются отдать свою землю и пригрозили обратиться за помощью в ООН. Группа государств Карибского сообщества выступила с заявлением о поддержке территориальной целостности Гайаны.

Бразилия стянула войска к своей границе, так как основная дорога между Венесуэлой и Гайаной проходит через ее территорию. Источник Reuters в бразильской армии заявил, что Бразилия не позволит никому из сторон использовать свою территорию в военных целях.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания федерального совета правительства показал карту с включенным в состав страны регионом Эссекибо.

Ранее Мадуро призвал создать в Венесуэле 24-й штат на спорной территории.