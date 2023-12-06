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Мадуро призвал создать в Венесуэле 24-й штат на спорной территории

Президент Мадуро призвал сделать Гайана-Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы

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Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, устанавливающий к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, передает РИА Новости.

По словам главы государства, целью этого закона является воплощение в жизнь решения о создании 24-го штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо. Он отметил, что об этом мечтали многие поколения венесуэльцев.

Также Мадуро объявил о запуске плана социальной помощи всему населению Эссекибо, проведении переписи населения, начале выдачи удостоверений личности и открытии клиники по лечению болезни Альцгеймера в городе Тумеремо.

Также Мадуро объявил территорию Эссекибо, спорную с Гайаной, «зоной интегральной обороны» и предложил нефтяным компаниям, которые работают в неделимитированном море, прекратить свои операции в течение трех месяцев.

Ранее Бразилия направила дополнительные отряды и технику к границе с Венесуэлой.

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